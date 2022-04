Vino: Luigi Boveri, 30 anni attività per pioniere Timorasso

(ANSA) - TORINO, 06 APR - L'azienda vitivinicola Luigi Boveri, tra i pionieri della riscoperta del bianco Timorasso, festeggia i 30 anni di attività con due nuove etichette, in commercio da maggio e in edizione limitata: 'Filari' di Timorasso 2015 e Vignalunga di Barbera della stessa annata.

L'anteprima al 'Vinitaly' di Verona, dal 10 al 13 aprile, ma la prima degustazione in assoluto è stata a 'Derthona Due.zero', la rassegna organizzata a Tortona dal Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi. Un nuovo traguardo, quindi, per l'azienda che Boveri guida dal 1992 con la moglie Germana Ciccotti: 90 mila bottiglie all'anno, 28 ettari, la maggior parte a Costa Vescovato gli altri nei territori dei comuni confinanti, Carezzano e Villamagnano. Diciotto ettari sono vigneti di uve a bacca rossa, i restanti 10 a bacca bianca.

Per il trentennale, la cantina Luigi Boveri aprirà, a maggio, le porte della nuova sala di degustazione, ampia oltre 120 metri quadri e con altri 50 di terrazzo, in grado di accogliere 70 persone sedute, un centinaio in piedi. "L'idea - spiega l'azienda - è di avere un 'Boveri incontra', perché vorremmo contaminare il nostro mondo con altre realtà. Ci sarà una cucina a vista per ospitare chef. Ma non sarà un ristorante, il focus resterà sempre il vino".

L'Azienda Agricola Luigi Boveri esporta il 50% dei suoi vini all'estero. Il mercato principale è l'Olanda (25%), poi Danimarca, Svizzera, Londra, Norvegia, Finlandia, dall'anno scorso anche Hong Kong. E c'era anche la Russia. Il 50% rimane in Italia, prevalentemente in Lombardia e Piemonte, ma con buone quote anche Firenze, Modena, Roma e territori circostanti.

