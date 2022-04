Università: Unito tra 100 top mondo, Filosofia prima Italia

(ANSA) - TORINO, 06 APR - L'Università di Torino è tra le top 100 al mondo (nella fascia 51-100) ed è il primo ateneo italiano per la Filosofia. Si conferma tra le top 100 anche in Religious Studies (secondo posto in Italia) e nelle top 200 di Education, dove compare per la prima volta, e Agricolture & Forestry. Sono i riconoscimenti da parte dell'agenzia Quacquarelli Symonds che ha pubblicato i Qs Subject Ranking per il 2022, le nuove classifiche specifiche per ogni disciplina delle migliori università del mondo. Sono state valutate 1543 università in 51 ambiti disciplinari.

Eccellente risultato nel Qs World Ranking by Subject 2022, autorevole classifica che prende in considerazione oltre 1.500 atenei e istituzioni scientifiche analizzando i singoli ambiti disciplinari, anche per il Politecnico di Torino.

L'ateneo registra infatti un importante miglioramento nell'area dell'Ingegneria passando dalla 39esima alla 33esima posizione al mondo, a testimonianza dell'ottima reputazione internazionale per la ricerca svolta dall'Ateneo. (ANSA).