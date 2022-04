Ucraina: in Piemonte 7.800 profughi, 1.135 bambini a scuola

(ANSA) - TORINO, 06 APR - I profughi ucraini finora accolti in Piemonte sono 7.800, e 1.135 bambini sono stati già inseriti a scuola. E' quanto emerge dall'aggiornamento fatto oggi dal Coordinamento regionale per l'emergenza profughi, che segnala 6.763 rifugiati ospitati dalla rete di accoglienza spontanea familiare o da conoscenti o dalle realtà sociali del territorio, 546 nelle strutture individuate dalla Protezione Civile regionale, 491 nei Cas (Centri di Accoglienza Straordinaria) e attraverso il Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione) sotto il coordinamento delle Prefetture.

Il numero maggiore di rifugiati è in provincia di Novara con 2.635 persone, dove è insediata la percentuale più alta della comunità ucraina residente già da tempo in Piemonte. Segue il Torinese con 1.460 profughi, e poi nell'ordine Vco con 1.034, provincia di Alessandria con 787, Cuneese con 728, Biellese con 451, Vercellese con 405 e provincia di Asti con 300. Sul fronte sanitario sono stati registrati 3.390 tamponi Covid e sono 1.042 i rifugiati che hanno ricevuto il vaccino.

Attraverso i canali attivati dalla Regione, 4.761 famiglie piemontesi hanno dato la loro disponibilità a ospitare profughi in fuga dalla guerra in Ucraina. (ANSA).