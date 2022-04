Ucraina: flash mob per la pace, coinvolti migliaia studenti

(ANSA) - TORTONA (ALESSANDRIA), 06 APR - Oltre 3mila studenti - nel cortile interno del Municipio di Tortona, nell'Alessandrino, e nelle sedi scolastiche cittadine, di Castelnuovo Scrivia, Pontecurone, Sale, Isola Sant'Antonio, Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone e Garbagna - hanno animato il flash mob organizzato in collaborazione con il Derthona Basket. L'appuntamento - in occasione della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace - si è trasformato in un momento di solidarietà collettiva verso chi sta soffrendo per la guerra in Est Europa.

"Il dramma dell'Ucraina, come quello delle altre guerre dimenticate, della violenza e della prevaricazione non è tollerabile - ha detto un'alunna della 2BU del 'Comprensivo B' di Tortona - Chiediamo alle istituzioni di fare il possibile per interrompere tutto questo". Consapevoli, però, che il cambiamento debba partire da ognuno, facendo la propria parte, "essendo operatori di Pace, all'interno della propria famiglia, della propria classe, della propria città. Oggi abbiamo voluto far sentire la nostra voce e diffondere il nostro desiderio di fermare i conflitti, scegliendo di farlo attraverso lo sport. In particolare, attraverso il gioco di squadra e i valori che rappresenta: il rispetto dell'altro, il sacrificio, il dialogo e la cooperazione". (ANSA).