Tv: 'Via i sagrin', Sestarete punta su musica popolare

(ANSA) - TORINO, 06 APR - L'intenzione degli autori è chiara e la si evince dal titolo del nuovo programma televisivo 'Via i sagrin!'. Sagrin in piemontese vuol dire dispiaceri, preoccupazioni, l'obiettivo è infatti quello di scacciarli via, per quanto possibile, grazie ai poteri terapeutici della musica.

Paola Caramella e Piero Mortara, ideatori e conduttori del nuovo format, che va in onda ogni venerdì alle ore 21 su Sestarete, canale 16 del digitale terrestre, (sabato alle 22, domenica alle 23, lunedì alle 10), invitano il pubblico nel loro salotto fatto di musica, aperto ad amici, parole, note e sorrisi. Una mezzora per parlare, cantare, suonare, per scoprire tante cose sugli strumenti e sulla loro storia.

Molti grandi ospiti, musicisti e non, hanno accettato l'invito a giocare nel salotto di Paola e Piero ogni settimana per affrontare un tema diverso legato alla musica come pretesto per fare musica, che è magia e cura insieme.

Il programma è realizzato da Beacom e Caramella Photo.

