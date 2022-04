Stellantis: Fim, a Mirafiori sbloccare assunzioni per 500e

(ANSA) - TORINO, 06 APR - "Dal 10 gennaio la linea della 500e a Mirafiori è partita su due turni, raddoppiando l'attuale produzione, che oggi si assesta su circa 316 vetture al giorno.

L'attuale andamento fa prefigurare un 2022 con oltre 65.000 Fiat 500e prodotte, naturalmente semiconduttori permettendo, che a oggi hanno risparmiato lo stabilimento torinese. A Mirafiori bisogna sbloccare le assunzioni". Lo chiede la Fim Cisl che ha presentato i dati sulla produzione di Stellantis.

"L'azienda non ha tutte le persone che servono per produrre la 500 Bev, stanno verificando se reclutare problematiche per le linee produttive. Noi chiediamo che si sblocchino le assunzioni perché l'organico è sotto stress. Pochissimi lavoratori hanno meno di 50 anni. C'è bisogno di nuovi ingressi, di giovani abili, spiega Davide Provenzano, segretario della Fim torinese.

"Chiediamo anche un intervento per risolvere il problema dei servizi, della luce, dei bagni, del riscaldamento. Da gennaio sono arrivate a Mirafiori mille persone in più da Grugliasco e ci sono delle difficoltà. Spesso si lavora al freddo", ha aggiunto.

"Il problema delle assunzioni riguarda anche Sevel se si tornerà a lavorare su tutti i turni e Pomigliano dove bisognerà verificare l'impatto della produzione del Tonale", ha spiegato il segretario nazionale Ferdinando Uliano.

A Mirafiori sono in fase di completamento gli investimenti previsti dal vecchio piano Fca e la conseguente partenza produttiva verso la fine del secondo semestre, su una nuova piattaforma elettrificata, delle due nuove Maserati Gran Turismo e Gran Cabrio, la cui versione full-elettric è già prevista per il 2023, a cui si aggiungerà dal 2024 la sostituzione dei modelli berlina E/E+ e Levante. (ANSA).