Fca Bank entra nel settore camper di lusso con Concorde

(ANSA) - TORINO, 06 APR - Fca Bank aggiunge un altro tassello alla strategia di diversificazione ed espansione in Europa, facendo il proprio ingresso nel settore dei camper di lusso. La Banca ha annunciato la firma di una nuova partnership con Concorde, tra i principali produttori europei di camper e motorhome nella fascia top del mercato. Fca Bank offrirà i propri servizi finanziari alla rete dei concessionari e ai clienti finali del brand tedesco.

La partnership con Concorde è già attiva in Germania e sarà presto operativa in tutti i mercati europei. L'accordo comprende le sei linee di modelli realizzate da Concorde - Credo, Carver, Charisma, Cruiser, Liner e Centurion - veri e propri yacht a quattro ruote, in grado di unire lusso, confort e potenza. FCA Bank punta così a estendere il proprio ruolo di leader della mobilità, integrando i propri servizi a reti vendita e clienti finali in un settore in forte sviluppo in tutta Europa.

Nel 2021 il mercato dei veicoli ricreazionali, e dei camper in particolare, ha fatto registrare un aumento record delle immatricolazioni, pari al 13,2% rispetto all'anno precedente (in Italia l'aumento è stato del 9,2%), confermando e rilanciando un trend già in forte espansione. Soprattutto, nel 2021 è stata superata, per la prima volta in Europa, la quota di 181.000 nuovi camper immatricolati in 12 mesi, su un parco circolante di circa 6 milioni di veicoli. 1 "Siamo fieri dell'accordo con Concorde, tra i produttori europei leader nel settore dei veicoli di alta gamma dedicati al tempo libero: una soluzione ideale per vivere i propri viaggi e vacanze on the road all'insegna della comodità e del lusso" afferma Giacomo Carelli, ceo e general manager di Fca Bank.

(ANSA).