Eurovision: sole acqua e natura, prende forma maxi palco

(ANSA) - TORINO, 06 APR - A poco più di un mese dall'Eurovision Song Contest, in programma a Torino dal 14 al 16 maggio, prende forma al PalaOlimpico il maxi palcoscenico su cui si esibiranno i cantanti. "Abbiamo iniziato nell'agosto scorso e vedere oggi lo stato dei lavori, che proseguono secondo le tabelle di marcia, è emozionante", afferma Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai 1 e con Simona Martorelli executive producer di quella che è considerato il più grande evento televisivo non sportivo al mondo.

Il palco si sviluppa attorno al claim 'The Sound of Beauty', ispirato alla bellezza italica, ed è dominato da tre elementi: il sole, rappresentato sul fondale da una macchina cinetica, l'acqua, rappresentata con una piscina, e la natura, evocata da un giardino all'italiana. Alla sua costruzione stanno lavorando 600 persone, tra tecnici e operai, che diventeranno 2.500 con l'arrivo delle 40 delegazioni a partire dal 29 aprile. In via di completamento, all'esterno dell'impianto, delle due grandi tensostrutture che ospiteranno camerini, sala mare up e giornalisti.

"Per Torino e per l'Italia Eurovision rappresenta un messaggio di pace, di festa e di ripartenza, in un momento comunque tragico che stiamo vivendo come cittadini europei, ma il nostro compito è lavorare per il futuro e la pace", commenta il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. (ANSA).