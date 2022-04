Ucraina: liceali alessandrini giocano torneo calcio benefico

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 APR - Un liceo di Alessandria, il 'Galilei' ha organizzato un torneo benefico di calcio a 7, il cui ricavato sarà devoluto alla popolazione ucraina attraverso la Croce Rossa Italiana. L'evento - riservato agli studenti, come giocatori o spettatori - è nato da un'idea dei rappresentanti d'Istituto e della Consulta Provinciale. Si sono sfidate 20 squadre al Centro sportivo Centogrigio, che contribuisce alla raccolta benefica. "Una mattinata all'insegna dello sport e della generosità, che - spiega il dirigente Lorenza Daglia - vuole essere un modo per stringersi attorno a coloro che sono in difficoltà".

Nel liceo i primi giorni dopo l'inizio del conflitto sono state fatte lezioni per approfondire insieme, insegnanti e allievi, le conoscenze sulla situazione in Russia e Ucraina. "E' giusto - rimarca Daglia - che i più giovani diano un segnale, contribuendo anche attraverso lo sport, lo stare insieme, la socializzazione".

"Abbiamo voluto metterci in gioco - sottolineano Giulio, Alice, Greta, Michele, Cecilia e Riccardo, studenti del 'Galilei' - per fare, in questo campo, la nostra parte, seppur piccola, ma sentita". (ANSA).