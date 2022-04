Siccità: lago Viverone si abbassa, navigazione a rischio

(ANSA) - BIELLA, 05 APR - Il livello del lago di Viverone, che con la primavera si prepara ad accogliere i turisti, continua ad essere al di sotto della media. E la stagione della navigazione è a rischio. Le piogge dei giorni scorsi non hanno migliorato la situazione. C'è poi anche la questione della dispersione dell'acqua nella roggia Fola, emissario del lago, dove servirebbe una barriera. Di quest'opera se ne parlava già nel 1984, ma non sono mai stati fatti passi avanti.

Il problema con il livello dell'acqua basso è l'accesso ai pontili, perché le imbarcazioni rischiano di incagliarsi. Una delle soluzioni è di dragare i porti, ma servono i fondi per far far fronte alla spesa. (ANSA).