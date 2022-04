Si fingono carabinieri per truffare anziani, arrestati

(ANSA) - TORINO, 05 APR - Con la scusa di aiutare una anziana uscita dal supermercato con la spesa, utilizzando un finto tesserino da carabiniere sono entrati nella sua abitazione e le hanno rubato gioielli per un valore di circa 10mila euro.

Due truffatori, padre e figlio, sono stati arrestati dalla polizia a Torino per furto aggravato in abitazione.

Le perquisizioni presso i luoghi di residenza degli arrestati consentivano di rinvenire altri monili di provenienza furtiva.

Il sospetto degli investigatori dela Squadra Mobile della Questura di Torino è che abbiano messo a segno altri furti analoghi. Entrambi si trovano ora in carcere. Il finto tesserino da maresciallo dei carabinieri è stato sequestrato. (ANSA).