Patto Torino:Draghi, occasione per mostrare inventiva e coraggio

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "La cerimonia di oggi è un'occasione per pensare insieme il futuro di Torino, perché risponda con inventiva e coraggio alle trasformazioni del nostro tempo, come ha saputo fare in passato". Così il premier Mario Draghi nel suo discorso alla cerimonia per la firma del Patto per Torino, spiegando che "il Governo vuole accompagnare i cambiamenti nati in città verso obiettivi di lungo termine, e - ha sottolineato - insisito su progetti nati qua".

Guardando al passato, ha detto il presidente del Consiglio, "penso all'integrazione delle centinaia di migliaia di persone arrivate in città, soprattutto dal Sud, tra gli anni '50 e gli anni '70. Ai progetti di rigenerazione urbana, in particolare degli anni '90, che hanno dato nuova energia a interi quartieri e portato al recupero di zone che erano industriali. Alla metamorfosi della città in un polo turistico e culturale - con i Giochi olimpici invernali del 2006 e le fiere d'arte, di letteratura. Come ha detto il sindaco Lo Russo, Torino è stata spesso un laboratorio dove ricercare soluzioni innovative a cambiamenti epocali. Questa è la storia di Torino - e vogliamo che continui ad esserlo". (ANSA).