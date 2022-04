Museo del Cinema celebra con una mostra Dario Argento

(ANSA) - TORINO, 05 APR - Il Museo del Cinema di Torino rende omaggio a Dario Argento, tra i registi italiani più conosciuti al mondo, con la mostra 'Dario Argento - The Exhibit', che potrà essere visitata alla Mole Antonelliana dal 6 aprile al 16 gennaio. Curata da Marcello Garofalo e Domenico De Gaetano, direttore del Museo, costretto a rimandarla a causa della pandemia. "E' una mostra straordinaria, che non merito, in una città bellissima dove mi piacerebbe vivere e dove ho girato tanti film e, forse, ne girerò altri", sottolinea il regista, a cui è stata anche consegnata la Stella della Mole.

"Ho visto la mostra e mi sono emozionato, è stato come tornare indietro nel tempo. Una mostra dedicata a Dario Argento, ma chi è Dario Argento? Io sono solo uno che fa i film con quel nome, film nei quali metto i miei sogni, le mie visioni", aggiunge il maestro dell'horror.

"Argento è uno dei maestri del cinema italiano tra i più apprezzati a livello internazionale - osserva il presidente del Museo del Cinema, Enzo Ghigo -. Dal suo esordio dietro la macchina da presa con 'L'uccello delle piume di cristallo' all'ultimo fil 'Occhiali neri', ha spaziato tra giallo, thriller e horror, creando un personalissimo e seducente immaginario frutto di un talento figurativo fuori dal comune". (ANSA).