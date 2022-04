Italdesign e Politecnico, insieme nelle aree ingegneria

(ANSA) - TORINO, 05 APR - Italdesign e Politecnico di Torino collaboreranno ancora nell'ambito delle attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e innovazione nelle aree dell'Ingegneria.

Si estende ai prossimi cinque anni l'accordo di partnership siglato nel 2017: la nuova intesa è stata firmata nella sala del consiglio di amministrazione di via Duca degli Abruzzi dal rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, Antonio Casu, amministratore delegato di Italdesign e Giuseppe Savino, direttore delle Risorse Umane. La collaborazione si focalizzerà sui sistemi individuali di mobilità sostenibile, sulla progettazione dell'architettura della connettività in auto, soprattutto per la guida autonoma, e sulle possibilità offerte dall'Intelligenza Artificiale applicata all'evoluzione dell'automobile. Sono previste tesi, progetti e tirocini, borse di dottorato e assegni di ricerca, l'utilizzo di laboratori e strutture per le attività di ricerca, l'organizzazione di eventi, dibattiti e conferenze.

"Sono molto soddisfatto perché il rinnovo di questo accordo ci consente di allargare gli ambiti della collaborazione tra il Politecnico e Italdesign. È interesse comune, infatti, contribuire al progresso di settori quali la mobilità sostenibile e la guida autonoma, offrendo ai nostri ricercatori e ricercatrici un know-how unico e infrastrutture all'avanguardia. Italdesign è una delle migliori realtà produttive del nostro territorio" commenta Saracco. "Il Politecnico di Torino è un'eccellenza indiscussa nel panorama nazionale e internazionale. La partnership è oramai pluriennale e promuove la creazione di competenza e di innovazione. La nostra azienda si rinnova costantemente, in modo strutturato e sempre orientato all'innovazione", sottolinea Casu. (ANSA).