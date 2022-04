Deficit piogge resta al 70-90% in due terzi del Piemonte

(ANSA) - TORINO, 05 APR - Tra gli ultimi giorni di marzo e i primi di aprile in Piemonte è caduta una media di 23 millimetri di pioggia. Un piccolo sollievo, dopo 111 giorni consecutivi senza precipitazioni significative, ma la situazione di grave siccità è rimasta pressoché inalterata. Il deficit pluviometrico si è ridotto soltanto nel sud della regione, mentre nei due terzi del Piemonte resta compreso tra il 70% e il 90%.

La relazione di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) evidenzia, ad esempio, che a fronte di una disponibilità idrica normale del periodo di 1.600 milioni di metri di cubi ce ne sono 730 milioni; gli invasi sono pieni solo al 23% della capacità massima e il Lago Maggiore, con 115 milioni di metri cubi di acqua, è a un terzo del volume medio di inizio aprile. Le previsioni meteorologiche su breve-medio periodo, inoltre, continuano a non indicare piogge significative in Piemonte almeno fino all'inizio della seconda decade di aprile.

Dal 29 marzo al 3 aprile, sono caduti 40-50 cm di neve sulle Alpi Marittime e in Valle di Susa, tranne che nella conca di Bardonecchia dove il quantitativo è stato inferiore a 10 cm; 25-30 cm sulle Alpi Graie e Pennine, 10-15 su Lepontine e Liguri. (ANSA).