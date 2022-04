Clima:Draghi,un colpo il Po che scarseggia d'acqua, interveniamo

(ANSA) - TORINO, 05 APR - "La produzione idroelettrica, che rappresenta la principale fonte di energia rinnovabile in Piemonte e in Italia, è scesa a livelli tra i più bassi degli ultimi 20 anni. Queste condizioni anomale si ripercuotono anche sull'agricoltura. Vedere il Po - il nostro fiume 'più grande, più lungo, più bello, più caro', come lo definiva Mario Soldati - scarseggiare d'acqua è un colpo alla nostra storia. Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, interveniamo per riattivare i processi naturali e favorire il recupero della biodiversità in tutta l'area del Po, lungo tutto il suo corso. È un progetto importante, a cui destiniamo 360 milioni". Lo ha detto il premier Mario Draghi durante la firma del Patto per Torino parlando del cambiamento climatico e della siccità. "Altri 145 milioni andranno al Piemonte per tutelare ulteriormente le risorse idriche", ha aggiunto. (ANSA).