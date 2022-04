Beauty Bar per la Ricerca, Rinascente e Fprc insieme

(ANSA) - TORINO, 05 APR - Cosmetici per la lotta contro il cancro. Nasce a Torino 'Beauty Bar per la Ricerca', un progetto della Rinascente in collaborazione con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro (Fprc) Onlus. L'iniziativa è stata presentata questa mattina dall'amministratore delegato di Rinascente, Pierluigi Cocchini, e Allegra Agnelli, presidente della Fondazione.

"Fino al 30 aprile doneremo il 10% del ricavato dei prodotti cosmetici messi in vendita nel reparto al piano terra. Contiamo di raccogliere 80 mila euro entro fine mese", spiega Cocchini.

"Questa iniziativa - aggiunge Allegra Agnelli - consolida la collaborazione ormai pluriennale con Rinascente, azienda che dimostra grande sensibilità alle tematiche della ricerca, della prevenzione e della salute. Il Beauty Bar per la Ricerca è un ulteriore passo avanti su questa strada e non possiamo che essere orgogliosi e riconoscenti che Rinascente sia al fianco degli oltre 300 ricercatori che ogni giorno si impegnano a Candiolo nella lotta contro il cancro". (ANSA).