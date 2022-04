Smantellò pericolosa banda rapinatori, encomio a capitano Cc

(ANSA) - ALESSANDRIA, 04 APR - "Dando prova di elevate doti professionali, esemplare acume investigativo e incondizionata dedizione, dirigeva, partecipandovi personalmente, complessa attività di indagine nei confronti di sodalizio dedito a rapine in villa in diverse località del Nord Italia, conclusasi con la condanna dei componenti, con rito abbreviato, a pene esemplari".

E' il testo dell'encomio, tributato dal Comandante Interregionale Carabinieri Pastrengo, generale di Divisione Claudio Vincelli, al capitano Salvatore Puglisi.

A consegnarlo, in una cerimonia al Comando Provinciale, è stato lo stesso generale Iacobelli. Oggi in congedo nella riserva, e candidato sindaco ad Asti, Puglisi - al comando del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Casale Monferrato - ha contribuito all'arresto della banda albanese 'dagli occhi di ghiaccio' ritenuta responsabile nella violenta rapina del novembre 2018 ai danni del viticoltore Riccardo Coppo. Uno dei componenti della banda è evaso, nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio di quest'ano, dal carcere di Vercelli per finire di nuovo in manette a inizio marzo dopo essere stato individuato in Olanda. (ANSA).