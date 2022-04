Navigazione sul Lago Maggiore riparte con il nuovo orario

(ANSA) - TORINO, 04 APR - Riparte con il nuovo orario primaverile-estivo la navigazione sul Lago Maggiore, con i collegamenti di centro lago per le isole Borromeo e tra le tratte Arona e Stresa e le corse per l'Eremo di Santa Caterina del Sasso. Garantite anche le corse della linea internazionale per gli scali svizzeri di Locarno, Ascona e Brissago, che consentono ai turisti esteri di raggiungere i mercati di Luino, Cannobio e Stresa per scoprire le bellezze del territorio.

Malgrado le assenze del personale di comando non vaccinati, che generano criticità sullo sviluppo della programmazione oraria dei traghetti, Navigazione Lago Maggiore ha strutturato il nuovo orario di collegamento Intra-Laveno sulla base delle attuali risorse a disposizione, mantenendo le fasce di garanzia delle prime sei corse del mattino e assicurando il servizio a studenti e lavoratori che ogni mattina attraversano il lago per recarsi nella sponda opposta. Ulteriori fasce orarie sono state riprogrammate, con una partenza circa ogni '30 minuti, in modo da assicurare la continuità del servizio per tutta la giornata fino alle ultime corse delle ore serali.

Durante la stagione estiva, sarà riproposto su più domeniche il Laveno Express, ovvero Treno Storico e Piroscafo Piemonte. In ripartenza anche il servizio Lago Maggiore Express, la bellissima escursione che con un solo biglietto integrato garantisce di navigare lungo tutto il lago e di utilizzare il treno per viaggiare attraverso le Centovalli e la splendida Val Vigezzo. (ANSA).