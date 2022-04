Energia: uBroker, in due anni raddoppiate bollette azzerate

(ANSA) - TORINO, 04 APR - In poco più di due anni, la multiutility company uBroker, con sede a Collegno (Torino), ha raddoppiato, in tutta Italia, il numero delle bollette energetiche azzerate, portandolo a 20 mila. Un risultato raggiunto attraverso il metodo della fidelizzazione dei clienti - attualmente ne ha oltre 160 mila - che ne portano altri, vedendosi ridurre progressivamente l'importo della bolletta.

"Dal 2015 a oggi abbiamo azzerato oltre 20mila bollette di luce e gas. Un numero straordinario, frutto di una politica fatta di fidelizzazione e fiducia che trasforma i clienti soddisfatti nei primi e soli testimonial diretti di un modello di sviluppo fondato sul sano e inequivocabile principio della redistribuzione sociale della ricchezza", annuncia Cristiano Bilucaglia, fondatore dell'azienda insieme a Fabio Spallanzani.

Recentemente la multiutility company piemontese è stata inserita tra i brand 'Leader della Crescita', da 'il Sole 24 ore' e tra le mille aziende più performanti di tutta Europa dal quotidiano economico-finanziario internazionale 'Financial Times', che ha selezionato oltre 20 milioni di imprese nel Continente.

"Sapere che in un momento di crisi mondiale - chiosa Bilucaglia - grazie a noi vi sono decine di migliaia di italiani che usufruiscono gratuitamente di luce e gas ci rende fieri del nostro operato. Specie se energia e carburanti rischiano di diventare sempre più beni per pochi". (ANSA).