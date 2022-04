Edilizia: Torino, nuovo accordo per prevenzione e formazione

(ANSA) - TORINO, 04 APR - Prevenzione e formazione sono i due capisaldi del nuovo protocollo d'intesa per la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili nel territorio della Città Metropolitana, che aggiorna il documento del 2010. La firma questa mattina in Prefettura a Torino, sottoscritta da sindacati, ordini professionali, Regione, enti locali, Inps, Spresal, Ispettorato del lavoro. "Da 12 anni fa la situazione è cambiata, ci sono problematiche più ampie - spiega il prefetto Raffaelo Ruberto - e questo nuovo protocollo porta anche l'esperienza maturata dai vari organi di vigilanza".

"La legalità, regolarità e sicurezza nei cantieri sono elementi essenziali affinché una fase storica di grandi interventi come quella del Pnrr porti i risultati attesi in termini di efficienza e qualità delle opere pubbliche che andremo a realizzare - sottolinea il vicesindaco di Torino Michela Favaro - E' ancora vivo - ha aggiunto - il dolore per la tragedia del crollo della gru di via Genova dello scorso 19 dicembre, e non è stato purtroppo l'ultimo degli incidenti in cantiere avvenuti a Torino e nel resto della Città metropolitana".

L'assessore regionale Fabrizio Ricca ricorda l'impegno preso a dicembre "affinché i morti sul lavoro potessero essere sempre meno e questo protocollo è importante per fare in modo che chi lavora possa tornare a casa dai propri cari la sera".

Antonio Mattio, presidente di Ance Torino-Collegio costruttori edili, sottolinea l'importanza della priorità data alla formazione dei lavoratori e l'indicazione "di rivolgersi a imprese qualificate e strutturate. Gli ultimi episodi tragici hanno fatto si che si accelerasse il rinnovo dell'accordo. Con i superbonus - osserva Mattio - si è andati verso un tipo di imprese non troppo qualificate e, complice l'incertezza sulla scadenza degli incentivi, si è generato un effetto imbuto, di urgenza. E la fretta in determinate situazioni non aiuta di sicuro la sicurezza sul lavoro". (ANSA).