Ddl concorrenza: corteo tassisti 'occupa' tangenziale Torino

(ANSA) - TORINO, 04 APR - Corteo di tassisti a passo d'uomo sulla tangenziale di Torino, per protesta contro il Ddl concorrenza. Dopo il raduno sul piazzale dell'Allianz Stadium, la carovana di auto bianche è entrata nell'anello della tangenziale.

I tassisti chiedono "l'intervento delle forze politiche per un confronto istituzionale che porti allo stralcio dell'articolo 8 del Ddl". I timori della categoria riguardano anche, dopo due anni di pandemia che ha messo in crisi il settore, l'aumento del costo dei carburanti, "mentre noi - ha detto un portavoce - le tariffe non le possiamo aumentare visto che il nostro è un servizio pubblico con delle regole". (ANSA).