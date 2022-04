Confindustria e Intesa, sostegno a crescita Piemonte

(ANSA) - TORINO, 04 APR - "Per tornare a correre il Piemonte deve iniziare a crescere almeno del 3% all'anno in maniera strutturale. Gli industriali hanno il compito di supportare il sistema imprenditoriale e di condividere con le istituzioni la visione industriale della regione". Lo ha sottolineato il presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay, durante l'incontro 'Le priorità di sviluppo per le imprese' organizzato con Intesa Sanpaolo, nel grattacielo sede della Banca.

All'evento è intervenuto il presidente della Regione PIemonte, Alberto Cirio e ha concluso i lavori il leader di Confindustria, Carlo Bonomi.

"Stiamo attraversando un momento complicato - ha detto Gay - di grande trasformazione e incertezza. Dopo la lunga crisi pandemica, stiamo vivendo la tragedia della guerra. Siamo qui per confrontarci sulle criticità e sulle priorità di sviluppo delle imprese del Piemonte, sul ruolo che ciascuno di noi vuole e deve avere. E' il momento di condividere priorità e responsabilità, mettendo in campo il coraggio perché i prossimi mesi siano un punto di partenza solido".

La strada è quella indicata dall'accordo tra Confindustria e Regione Piemonte. Al centro dello sviluppo, oltre alla transizione energetica e tecnologica, ci sono le occasioni che arrivano da settori in forte crescita come life-science, medicina, biotech e salute, green economy. Anche il turismo può diventare un'industria di sistema, mentre le costruzioni devono puntare alla rigenerazione e all'innovazione di materiali e tecnologie. Tutto questo deve avvenire diffondendo intelligenza artificiale, robotica e big data. All'orizzonte c'è poi il completamento di alcune fondamentali infrastrutture materiali.

"Questo incontro è un'occasione importante per capire le nuove esigenze delle imprese e per mettere a punto il miglior sostegno possibile. Non solo per affrontare le oggettive difficoltà. Siamo nel pieno di un'ampia trasformazione produttiva e dei consumi nel segno della sostenibilità. In Piemonte abbiamo già erogato 200 milioni di finanziamenti green e circular. Questo è un territorio ricettivo all'innovazione" ha spiegato Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. (ANSA).