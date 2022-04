Come una volta, dating ambientato nell'800 tra novità top MipTv

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Come una volta - Un amore da favola, il nuovo dating show ambientato nell'800 è stato selezionato da Virginia Mouseler, guru internazionale della TV, tra le migliori premiere originali al mondo della stagione 2022.

L'annuncio è stato dato nell'ambito del MIPTV 2022 durante la conferenza "Fresh TV Around the World", tenuta proprio da Virginia Mouseler al Palais des Festivals di Cannes lunedì 4 aprile 2022.

Come una volta - Un amore da favola ha portato 14 giovani protagonisti indietro nel tempo alla ricerca dell'anima gemella senza l'aiuto della tecnologia. Il programma, girato in un'ambientazione fiabesca al Castello di Govone (Cuneo), ha appassionato il pubblico italiano, sull'onda magari della serie Netflix Bridgerton, fin dalla sua apparizione su discovery+ lo scorso 6 gennaio e da mercoledì 20 aprile sarà disponibile anche in chiaro: la prima puntata andrà in onda contemporaneamente sul Nove e su Real Time, poi l'appuntamento settimanale sarà in prima serata solo sul Nove. Realizzato dalla branch dedicata alla tv della casa di produzione milanese Casta Diva (parte di Casta Diva Group) e nato da un'idea di Massimo Righini e Francesco Gorgoni.

"Siamo felicissimi di avere avuto una vetrina internazionale così prestigiosa come il MIP TV 2022 di Cannes", affermano Fabio Nesi e Massimo Righini, rispettivamente Amministratore Delegato e Chief Creative Officer della casa di produzione Casta Diva.

"Siamo già in discussione con tre nazioni straniere per la realizzazione di altrettanti adattamenti internazionali: per il prossimo futuro ci auguriamo quindi di poter esportare questo formato originale all'estero sperando che il programma possa conquistare gli spettatori di numerosi altri Paesi al mondo, dimostrando così il valore della creatività italiana", concludono Nesi e Righini. (ANSA).