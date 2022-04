Addio a Franco Alunno, segretario generale Camera commercio

(ANSA) - TORINO, 04 APR - Addio a Franco Alunno, segretario generale della Camera di commercio di Torino dal 1986 al 2001.

"Apprendiamo con grande dolore la notizia: ha contribuito per molti anni a scrivere la storia di questo ente, lasciando un ricordo vivido in tutto il personale che ha lavorato con lui" afferma Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino. "Non posso che ricordarlo con estrema gratitudine, per aver agevolato in tutti i modi il mio inserimento alla guida dell'ente: dopo anni di lavoro, mi ha consegnato una Camera di commercio in perfetta salute, con i conti in ordine e un personale preparato e motivato, grazie al quale è stato possibile negli anni realizzare con successo numerosi progetti", commenta Guido Bolatto, attuale segretario generale.

Tra il personale dell'ente prevale il ricordo di una persona corretta e rigorosa, "un servitore delle istituzioni, ma anche un direttore capace di insegnare moltissimo e di prestare attenzione ai bisogni delle persone".

"Conservo di Franco il ricordo di un uomo votato all'interesse pubblico, al mio fianco per tanti anni, che mi ha insegnato l'importanza della collaborazione tra mondo economico e mondo camerale" afferma Enrico Salza, presidente della Camera di commercio di Torino dal 1976 al 1992.

Il rosario si terrà domani martedì 5 aprile alle ore 19; il funerale mercoledì 6 aprile alle ore 9,30 presso la Parrocchia Immacolata Concezione e San Donato, via San Donato 21. (ANSA).