Maltempo: Confagri, dopo grandine timori per gelate

(ANSA) - TORINO, 03 APR - I danni causati dalle grandinate cadute venerdì scorso "sono limitati" ma c'è ora preoccupazione per i timori di gelate. E' il quadro fatto da Confagricoltura Piemonte: alla luce dei primi sopralluoghi effettuati dei tecnici dell'organizzazione agricola nelle pianure tra il Torinese e il Cuneese. "Le grandinate generalmente si abbattono su aree circoscritte - spiega Ercole Zuccaro, direttore di Confagricoltura Piemonte - e in base ai rilievi i frutteti danneggiati sono pochi; sono state colpite le piante in fioritura ma, per il momento, le produzioni non sono in pericolo".

Si guarda ora con preoccupazione gelate, ricordando il disastroso precedente del 7-8 aprile 2021, quando il termometro scese in alcune zone fino a -8 gradi.

"In qualche zona la notte scorsa la temperatura è scesa sotto lo zero e alcune aziende hanno attivato gli impianti antibrina, azionando i ventilatori o accendendo fuochi nei frutteti", rivela Michele Ponso, presidente nazionale dei frutticoltori aderenti a Confagricoltura e imprenditore agricolo a Lagnasco (Cuneo). "Per le prossime notti - continua Ponso - si prevede ancora freddo intenso, fino a mercoledì; se il cielo dovesse rasserenarsi il rischio di gelate permarrà alto".

Le candele antigelo sono state accese nella notte tra sabato e domenica "a scopo precauzionale - precisa l'agrotecnico Marco Bruna, direttore zonale di Confagricoltura nel Saluzzese - per fortuna le temperature sono state poco al di sotto dello zero e un annuvolamento del cielo ha favorito un rialzo".

Il presidente di Confagricoltura Piemonte, Enrico Allasia, torna sul tema delle assicurazioni: "Finora le produzioni coperte dai rischi sono poche, anche perché i costi sono molto elevati, così come le franchigie in caso di danno: Confagricoltura si sta confrontando con le compagnie assicurative per trovare una soluzione che consenta di proteggere le imprese a costi accettabili". (ANSA).