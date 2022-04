Biella: Corradino, giunta è di 9 assessori ma costa come 8

(ANSA) - BIELLA, 03 APR - «Non basta portare a casa i soldi del Pnrr, ma bisogna anche seguire le opere e realizzarle entro i tempi previsti. Ecco perché serve il contributo di tutti». Il sindaco di Biella, Claudio Corradino, spiega così l'allargamento della giunta a nove assessori. «Non c'è stata - ha spiegato - una crisi di giunta. C'erano posizioni differenti tra noi e un alleato che non ha fatto mai mancare l'appoggio. Oggi possiamo mettere due assessori in più». Quanto ai numeri, osserva che "passa a nove come a Vercelli, Cuneo e altri capoluoghi di provincia, ma costa come otto perché i due assessori entrati sono lavoratori e prendono la metà dello stipendio». (ANSA).