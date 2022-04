Alessandria: Casa Donne, performance contro ipotesi sgombero

(ANSA) - ALESSANDRIA, 03 APR - Domenica di performance artistiche, musica e dibattiti alla Casa delle Donne, ad Alessandria, per avviare la tre giorni di "Resistenza" - fino a martedì 5 - in vista di un possibile sgombero della struttura.

"Dal 2018 - spiegano le attiviste - è stato creato uno spazio politico, culturale e sociale, coordinato da NonUnaDiMeno, in difesa dei diritti: aborto, Lgbtqia+, lavoro, violenza, collettivo studenti, friday for future. Ma il Comune a guida leghista non lo riconosce".

Alla Casa delle Donne denunciano il "nulla di fatto" delle interlocuzioni con l'amministrazione. "Da fonte attendibile e sicura interna al Comune - affermano - abbiamo notizia della volontà di sgomberare. E potrebbe essere domani o martedì. Non ci siamo arrese quando ci è stata staccata l'acqua in piena pandemia; non ci arrenderemo adesso".

Manifestazioni di solidarietà e di vicinanza alla Casa sono giunte da sindacati, associazioni, partiti politici, i fumettisti Zerocalcare e Sted, il gruppo musicale Lo Stato Sociale. (ANSA).