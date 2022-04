Ucraina: Reale Foundation raccoglie beni per profughi

(ANSA) - TORINO, 02 APR - Prosegue l'azione umanitaria promossa da Reale Foundation in collaborazione con l'Associazione moldava Viata fara leucemie - Una vita senza leucemia - per sostenere la popolazione ucraina rifugiata a Chișinău, in Moldavia. Un van carico di beni di prima necessità, messo a disposizione da Tecnoservice, storico fornitore di Reale Group, è partito oggi con una tonnellata di scatoloni pieni di prodotti per l'infanzia, prodotti per l'igiene personale donati dal Gruppo Celeghin di Padova, kit di primo soccorso, coperte e indumenti invernali, frutto della raccolta beni promossa da Reale Foundation durante tutto il mese di marzo.

"Reale Group condanna l'uso della violenza e la prevaricazione dei diritti umani in ogni forma - dichiara Virginia Antonini, direttore della Sostenibilità e della Comunicazione Istituzionale di Reale Group - I profughi hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria ed è fondamentale intervenire con iniziative concrete e tempestive. Reale Group, attraverso Reale Foundation, continua a promuovere una catena del valore virtuosa che coinvolge tutte le sue Persone e i suoi stakeholders, fornitori compresi. E' il nostro essere Mutua.

Restituire per il bene comune è autenticamente parte del nostro modo di fare impresa". (ANSA).