Stellantis: Gorlier amministratore delegato di Comau

(ANSA) - TORINO, 02 APR - Pietro Gorlier torna a Torino alla guida del Comau. È stato nominato amministratore delegato a partire dall'1 aprile 2022. Lavorerà direttamente con Alessandro Nasi, che resta presidente.

Gorlier è stato chief Parts and Services Officer globale per Stellantis. Ha ricoperto diversi ruoli manageriali: presidente e ceo di Mopar, ceo di Magneti Marelli e chief operating officer Emea di Fca. Dal 2011 Gorlier è stato membro del Group Executive Council (Gec) di Fca.

Comau, che ha il suo centro direzionale a Torino, è un'azienda tecnologica che opera nel settore dell'automazione industriale e della robotica, con una consolidata esperienza e presenza nel settore automobilistico, compresi i veicoli elettrici, nonché in settori emergenti come le energie rinnovabili, la logistica e la digitalizzazione. L'azienda ha sei centri di innovazione, 5 digital hub e 9 stabilimenti di produzione, con 4.000 dipendenti in 13 paesi.

"Non ho dubbi che Pietro farà leva sulla sua significativa esperienza nel settore e sulla sua conoscenza dei mercati globali, per rafforzare il nostro percorso di business attraverso l'innovazione e l'eccellenza, portando valore aggiunto per i nostri clienti" commenta Nasi. Come annunciato da Stellantis, azionista di Comau, la società si sta preparando a diventare un'entità indipendente: "Questa nuova nomina conferma l'impegno di Comau nel perseguire i suoi obiettivi strategici" (ANSA).