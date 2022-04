Operaio muore in fabbrica agganciato da un macchinario

Infortunio mortale sul lavoro in una fabbrica di imballaggi, la 'Cavalleri Unipersonale' ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, ai confini con la Liguria. La vittima, Davide Scanio, 32 anni appena compiuti, residente in paese, è stato agganciato da un macchinario a rotazione vicino al quale stava lavorando e scaraventato a terra. Ha battuto violentemente la testa a terra ed è morto sul colpo.