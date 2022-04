Maltempo: Coldiretti, danni a colture da Trecate al Cuneese

(ANSA) - TORINO, 02 APR - In Piemonte la prima perturbazione del 2022, dopo 111 giorni di siccità, ha lasciato una scia di danni all'agricoltura. Dalla prima ricognizione fatta dalla Coldiretti regionale risultano colpite le zone di Trecate, nel Novarese, la Val Cerrina, nell'Alessandrino. Nel Torinese danni per il forte vento a Carignano e Susa; la strada provinciale che collega Carmagnola a Poirino è stata imbiancata dai chicchi di ghiaccio, grandinate nel Chierese.

In provincia di Cuneo danni dal Braidese al Fossanese, dal Saviglianese al Saluzzese, colpiti i frutteti in fiore, i campi seminati a cereali, i prati destinati alla produzione di foraggio ricoperti da alcuni centimetri di ghiaccio misto a neve.

"I nostri tecnici sono al lavoro - dicono il presidente della Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo e il delegato confederale Bruno Rivarossa - in tutti i territori provinciali per la stima dei danni nelle aziende agricole". (ANSA).