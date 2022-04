Juve: Allegri "Elkann sempre vicino, lavoriamo per vincere"

(ANSA) - TORINO, 02 APR - "Le parole di John Elkann mi hanno fatto piacere, io sono sempre stato sereno: non ha mai fatto mancare la sua presenza, la Juve è importante per la famiglia e la proprietà e fanno grandi sforzi": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta la lettera agli azionisti del numero 1 di Exor. "Quest'anno siamo partiti per costruire un futuro in cui vincere nel più breve tempo possibile - aggiunge l'allenatore - e l'anno prossimo saranno 100 anni di proprietà della famiglia: siamo cresciuti ma non abbastanza per vincere, dovremo presentarci in condizioni migliori ai nastri di partenza della prossima stagione". (ANSA).