Una Mole di colombe, trenta maestri pasticceri a Torino

(ANSA) - TORINO, 01 APR - Il 2 e il 3 aprile l'Hotel Principi di Piemonte ospita la IV edizione di "Una Mole di colombe". Una trentina di Maestri pasticceri e fornai fra i migliori d'Italia presenteranno le loro creazioni, oltre 150 colombe tradizionali e creative. Sono stati selezionati da Dettagli, la società organizzatrice dell'evento, tra gli artigiani che rispettano rigorose regole di qualità: l'utilizzo di lievito madre e l'esclusione di conservanti, emulsionanti, additivi chimici, aromi artificiali e semilavorati.

La due giorni all'insegna del gusto, dedicata a golosi, gourmet, esperti e curiosi, si concluderà con il concorso a porte chiuse che si svolgerà domenica 3 aprile e che assegnerà 2 premi: la targa di migliore colomba tradizionale e la targa di migliore colomba creativa, sulla scorta del giudizio di una giuria composta da tecnici e addetti ai lavori di alto profilo.

Il pubblico potrà degustare e acquistarele colombe al prezzo speciale di 30 euro al Kg nelle preparazioni classiche con glassa, granella di zucchero, mandorle o nocciole armelline e in quelle dai ripieni più creativi. "La filosofia di Dettagli - affermano le due fondatrici, Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano - ha come obiettivo la valorizzazione dei grandi lievitati di eccellenza artigianale".

Prima del Covid, dal 2012 al 2019, "Una Mole di ..." ha registrato in ogni edizione un incremento di pubblico di circa il 30%. Nata nel 2012 con "Una Mole di panettoni", la manifestazione è diventata un appuntamento fisso degli eventi enogastronomici torinesi. Dal 2020 è sbarcata sul web (www.unamoledi.it) con l'obiettivo di riunire produttori italiani selezionati per l'eccellenza delle loro proposte.

