Studenti a scuola di cultura aeronautica a Torino

(ANSA) - TORINO, 01 APR - Quando la scuola ti mette letteralmente le ali. Accade a Torino dove circa 150 studenti delle scuole superiori stanno seguendo un corso di Cultura aeronautica che, oltre a valere per i crediti formativi e a dare punti per concorsi in Aeronautica, consente di vivere esperienze uniche, come quella del volo in formazione con un aereo militare, il Siai U-208, accompagnati dai piloti istruttori del 60° Stormo dell'Aeronautica Militare di Guidonia. E per i più meritevoli uno stage all'Aeroporto della cittadina laziale per indossare i panni di pilota e volare con l'aliante Twin Astir.

L'iniziativa, promossa dall'Aeronautica Militare insieme al Miur, è stata presentata all'Aeroclub di Torino alla presenza delle assessore comunali alla Cultura, Rosanna Purchia, e all'Istruzione, Carlotta Salerno. La prima delle due parti del corso sono state lezioni teoriche sulle basi dei principi aerodinamici, gli strumenti e la sicurezza del volo con accenni alla meteorologia e al controllo del traffico aereo, che si è conclusa ieri con un test sulle conoscenze acquisite. La prossima settimana, invece, l'esperienza del volo in formazione.

