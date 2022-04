Sanità: flash mob infermieri Nursing-Up, chiediamo rispetto

(ANSA) - TORINO, 01 APR - Catene spezzate e usate per abbattere un muro fatto di cartone con su scritto 'Contratto comparto sanità'. Gli infermieri che aderiscono al sindacato Nursing-Up si sono dati appuntamento questa mattina sotto la prefettura di Torino, in piazza Castello per un flash mob.

"Rispetto" è la parola d'ordine ripetuta più volte durante la manifestazione.

"Oggi finisce lo stato d'emergenza dal punto di vista amministrativo, ma per noi infermieri non finisce. C'è carenza di personale, in tutto il Piemonte mancano 4mila infermieri", sostiene Claudio Delli Carri, segretario piemontese del Nursing-up. "Questi anni di pandemia hanno messo a nudo la nostra situazione - aggiunge Delli Carro - e oggi chiediamo la valorizzazione del nostro ruolo e il rispetto delle promesse tanto annunciate: una contrattazione autonoma, un finanziamento ad hoc d'indennità di specificità e un finanziamento per le professionalità sanitarie e chiaramente stabilizzare e assumere più personale, perché le dotazioni organiche sono in sofferenza.

Chiediamo di essere ascoltati dopo tante promesse mai mantenute".

Una delegazione d'infermiere è stata poi ricevuta dal prefetto. (ANSA).