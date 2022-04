Polo del '900, Emiliano Paoletti è il nuovo direttore

(ANSA) - TORINO, 01 APR - Da oggi Emiliano Paoletti è il nuovo direttore, con mandato triennale, del Polo del '900, centro culturale torinese composto da 25 enti partecipanti.

Succede a Alessandro Bollo, direttore dal 2017 che chiude con risultati importanti (Premio Gianluca Spina per l'Innovazione Digitale nei Beni e Attività digitali - PoliMi; Premio Cultura di Gestione - Federculture; menzione Unesco nel programma World Heritage Canopy Platform) e molte potenzialità da sviluppare. I due si sono scambiati il testimone durante la presentazione del progetto 'Una casa per Ezio Bosso" lo scorso 30 marzo in cui hanno annunciato insieme l'arrivo dell'archivio del compositore e pianista Ezio Bosso al Polo del '900, presso l'Istituto piemontese Antonio Gramsci e online sul portale 9CentRo.

Emiliano Paoletti, nato a Roma e laureato in Storia Contemporanea all'Università di Bologna, si è distinto come progettista culturale, protagonista del recupero del Mattatoio a Testaccio a Roma, contribuendo a diverso titolo a importanti progetti di rigenerazione urbana tra cui il 104 di Parigi e Base Milano. Per 20 anni ha lavorato alla produzione di grandi eventi tra festival, biennali d'arte, mostre, concerti. Già Segretario Generale della Biennale dei Giovani artisti dell'Europa e del Mediterraneo, con sede a Torino e produttore di festival internazionali come Enzimi, FotoGrafia e Letterature a Roma.

Vanta numerosissime collaborazioni internazionali in Europa, bacino del Mediterraneo, oltre a Stati Uniti e Cina. (ANSA).