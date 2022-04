Pnrr: presidenti assemblee regionali a confronto a Torino

(ANSA) - TORINO, 01 APR - "Questo seminario è un appuntamento di grandissima importanza, che ci accompagna nella preparazione del Rapporto della Legislazione 2022. Credo non ci sia sede più adatta per ospitarlo se non il primo Parlamento dell'Italia".

Così il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Franco Graglia, aprendo questa mattina a Palazzo Carignano il seminario nazionale 'Il Pnrr e le assemblee elettive'.

"La politica deve tornare al suo compito, il primo gesto è proprio cercare di capire cosa vogliamo costruire insieme nel lungo periodo - aggiunge -. Per l'attuazione del Pnrr le assemblee legislative regionali dovranno vigilare, focalizzandosi però anche sulle riforme necessarie per tutto ciò che impatterà sui rispettivi territori". (ANSA).