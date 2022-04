Icona e Ied, corso Advanced Design and Intelligent Mobility

(ANSA) - TORINO, 01 APR - È partito a marzo il corso Advanced Design and Intelligent Mobility, che fino al prossimo luglio coinvolgerà 18 studenti dello Ied - Istituto Europeo di Design, iscritti al secondo anno del Master in Transportation Design. La classe sarà guidata, nelle lezioni, da 10 designer professionisti del team di Icona Design Group, società di design con quartier generale a Torino e presente a Shangai, Los Angeles, Tokyo, Dubai e dal 2022 in Nuova Zelanda.

Ied risponde così alla domanda crescente dell'industria automotive che, di fronte agli sviluppi derivanti dal cambiamento delle aree urbane, del territorio, delle abitudini e dei transporti necessita di professionisti in grado di progettare il complesso ecosistema in cui si realizzerà la mobilità del futuro, le smart city.

L'expertise consolidata da Icona Design Group nel settore automotive, con prestigiosi premi internazionali, oggi si traduce in un impegno a 360 gradi nel settore allargato dei trasporti e delle città del futuro. La società italiana è infatti impegnata in importanti progetti internazionali fra i più tecnologici e visionari, come la Smart Driving Pilot Zone alla periferia sud di Shanghai, primo hub globale di guida autonoma della Cina, o ancora Hyperloop, il sistema di trasporto ad alta velocità per cui la società italiana ha sviluppato il design della cabina interna. I designer Icona Design Group trasmetteranno così l'esperienza derivante dalla gestione di progetti concreti, sostenendo le giovani generazioni verso un percorso formativo che sappia rispondere in modo concreto alle necessità del futuro. (ANSA).