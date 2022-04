Autismo: ragazzi si allenano per il Cammino di Santiago

(ANSA) - TORINO, 01 APR - Inizieranno gli allenamenti nel weekend i 13 giovani con autismo che dal 5 al 12 settembre percorreranno 114 chilometri del Cammino di Santiago, da Sarria al capoluogo della Galizia, grazie ad un progetto dell'Associazione Mulino Sambuy di San Mauro Torinese patrocinato dalla Regione Piemonte. "Un progetto di grande valore che abbiamo sposato subito nella consapevolezza che parlare di salute significa occuparsi delle persone nella loro totalità e che lo sport è un elemento di grande aiuto per promuovere la socialità anche tra le persone con fragilità. Un progetto pilota che mi auguro possa aprire una strada", ha affermato l'assessore al Welfare della Regione Piemonte, Maurizio Marrone.

"L'autismo è una patologia più diffusa di quanto si pensi - ha aggiunto il direttore generale di Asl Città di Torino, Carlo Picco - in Italia si parla di un bambino su 77 tra i 7 e i 9 anni con disturbi dello spettro autistico, con una prevalenza nei maschi colpiti 4,4 volte di più delle femmine. Occasioni come queste - ha concluso - sono ottimi strumenti, al di là delle terapie classiche, per rimettere i pazienti nel circuito sociale e promuove la loro autonomia". "L'importante di questa iniziativa, realizzata grazie ad un ottimo lavoro fatto in team - ha concluso l'assessore alle Politiche Sociali della Città di Torino, Jacopo Rosatelli - è la sua volontà di offrire a questi giovani le opportunità che hanno tutti gli altri. I ragazzi continueremo ad allenarsi fino a fine agosto". Al Cammino parteciperanno anche i genitori insieme ad una equipe sanitaria con infermieri, medici, fisioterapisti e psicologi. (ANSA).