Stellantis: Tavares, Italia per noi centrale

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - "L'Italia è centrale per Stellantis nell'esecuzione del piano. Questo è il messaggio più importante di questa giornata". Lo ha detto l'ad di Stellantis, Carlos Tavares, incontrando i giornalisti a Mirafiori dopo il confronto con i sindacati.

"Ci stiamo preparando per essere pronti a vendere 100% nel 2030 veicoli elettrici, stiamo preparando l'azienda - aggiunge -. Tutti gli stabilimenti anche quelli italiani passeranno a stabilimenti elettrici. Italia cuore di questa trasformazione, faremo annunci sito per sito".

Quanto al futuro di Mirafiori, "ci saranno annunci non solo sulla produzione ma anche su nuovi business relativi all'economia circolare - dice Tavares - Con Cirio e Lo Russo abbiamo avuto un ottimo incontro, ci sono idee concrete per rendere redditizio il futuro dell'azienda, in un paio di mesi si materializzeranno. Non cerchiamo titoli sui giornali, ma un progetto da costruire. Sono ottimista, ma dobbiamo lavorare perché le idee si concretizzino. Ci muoviamo passo per passo per creare le condizioni per il successo dell'azienda lavorando con i governi locali". (ANSA).