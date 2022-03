Cia delle Alpi promuove sviluppo aziende agrituristiche

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Rendere sempre più accogliente l'ospitalità nelle aziende agrituristiche della provincia di Torino e più forte il loro inserimento in un circuito turistico.

Con quest'obiettivo Cia-Agricoltori delle Alpi, con il supporto della Camera di Commercio, ha avviato un programma di sviluppo per le imprese. Tra i punti di forza anche la creazione di una rete per la promozione del territorio. Nella prima fase l'iniziativa ha riguardato le aree del Chierese e del Pinerolese fino a Orbassano, in un prossimo futuro potrebbe estendersi ad altre aree.

Il progetto è nato - spiega la Cia delle Alpi - dalla "consapevolezza dei bisogni nuovi" maturati nel biennio Covid, il desiderio di "approfondire la conoscenza" di mete vicine, praticando un 'turismo lento', "ritrovandosi con altre persone, ma in condizioni di sicurezza", con un particolare interesse per le specialità gastronomiche, Il viaggio, breve nel chilometraggio ma ricco di luoghi naturali, di vita agreste, di bellezze paesaggistiche e siti culturali, porta su itinerari di collina e pianura, l'uno tra Chieri, Marentino, Arignano l'altro tra le colline di Pinerolo, Piossasco, Orbassano.