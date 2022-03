Case dei personaggi illustri, 5 dimore aperte in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Il Piemonte partecipa alla 1a edizione delle 'Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri', promosse il 2 e 3 aprile dall'Associazione Nazionale Case della Memoria con l'apertura di 5 dimore: la Villa di Miradolo a San Secondo di Pinerolo (Torino), Casa Cavassa, Casa Silvio Pellico e Villa Belvedere-Radicati a Saluzzo (Cuneo) e il Museo Casa Don Bosco a Torino. La volontà dell'associazione, che mette in rete 90 case museo in 13 regioni italiane, è unire per due giorni lo Stivale nel nome della valorizzazione della memoria del passato. L'invito è stato esteso a tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte delle Case della Memoria.

Per il Castello di Miradolo si tratterrà di una due giorni dedicati alla natura con la presentazione del piano di recupero e valorizzazione del Camelieto realizzato con l'Università di Torino-Dipartimento Scienze Agrarie, Società Italiana Camelia di Verbania, Compagnia di San Paolo Domenica 3 sarà la volta del percorso "Alla scoperta delle Case della Memoria saluzzesi", che parte da Casa Cavassa, museo legato alle figure della famiglia Cavassa e a Emanuele Tapparelli D'Azeglio che la fece restaurare, per proseguire con Casa Pellico, dove lo scrittore e patriota nacque e trascorse i primi anni d'infanzia, per terminare a Villa Radicati, luogo scelto dai Marchesi per la caccia e attività di loisir. Aperto con ingresso a offerta anche il Museo Casa Don Bosco di Torino, all'interno del complesso di Valdocco, Casa Madre dei Salesiani e luogo di nascita dell'opera di San Giovanni Bosco. (ANSA).