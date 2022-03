Anteprima Floreal, i migliori vivaisti a Stupinigi

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - I giardini della Palazzina di caccia di Stupinigi ospitano, nel weekend 2-3 aprile, Anteprima Floreal, la mostra mercato con 35 tra i migliori vivai d'Italia, selezionati dalla 'Guida ai Vivai d'Italia', edita da Add Editore e curata da Giustino Ballato e Rossella Vayr. L'edizione primaverile della rassegna celebra l'arrivo della primavera con orchidee, peonie, rose, bonsai, cactus, fiori da intenditori raffinati come le viola 'Cool Wave' e le 'Radiance', verbene, petunie, piante aromatiche e medicinali.

Novità di quest'anno è la presentazione di Flor Academy, una scuola per ogni coltivatore appassionato, competente o neofita, con la presenza di alcuni tra i migliori esperti d'Italia che, oltre ad esporre le proprie piante, organizzeranno workshop, approfondimenti, laboratori e lezioni, per tutti i visitatori della mostra-mercato.

L'accesso è consentito con green pass, il, biglietto costa 5 euro (6 in prevendita) e l'incasso sarà devoluto come contributo al progetto di riforestazione urbana Forestopia.

Anteprima Floreal è organizzata dall'Associazione Società Orticola del Piemonte (www.orticolapiemonte.it) in collaborazione con Fondazione Ordine Mauriziano, Associazione Stupinigi. (ANSA).