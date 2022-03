Vicesindaco Pralungo minacciato da ladri in casa,due arresti

(ANSA) - BIELLA, 30 MAR - Disavventura per Ilario Stefani, vicesindaco di Pralungo, poco più di duemila abitanti in provincia di Biella, minacciato da due malviventi all'interno della sua abitazione. Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Biella hanno portato al fermo di due persone.

Negli ultimi giorni sono stati diversi i colpi messi a segno dai ladri in tutto il Biellese. Stefani si è trovato in casa i due ladri di notte ed è stato minacciato per farsi consegnare soldi e preziosi. Nell'abitazione non c'erano però contanti, per cui i due malviventi hanno desistito e sono fuggiti con un orologio e un telefonino. La Squadra Mobile ha subito avviato le indagini fino a individuare due sospettati. (ANSA).