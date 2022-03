Rifiuti abbandonati a Bra,tra multati dentista e veterinario

(ANSA) - CUNEO, 30 MAR - Raffica di multe a Bra (Cuneo) contro i 'furbetti dei rifiuti' che abbandonano i sacchetti alla periferia della città. Tra i sanzionati della polizia municipale ci sono anche un dentista che ha gettato in un sacco protesi e calchi di arcate dentarie, rifiuti speciali che vanno smaltiti in modo apposito), un veterinario di Savigliano, che ha lasciato medicinali per animali nella zona dell'area di servizio di Rio Colore' Ovest dell'autostrada A6 Torino-Savona e un imprenditore di Cherasco, multato con 6.500 euro per "l'abbandono considerevole di rifiuti di vario genere in un sottopasso della tangenziale Bra - Roreto di Cherasco".

I controlli continueranno nelle prossime settimane, anche con dispositivi elettronici come telecamere e fototrappole. (ANSA).