Prime deboli piogge dopo 110 giorni di siccità

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Prime piogge in Piemonte dopo 110 giorni di siccità. Per il momento sono quasi dappertutto precipitazioni deboli: al massimo, fino alla tarda mattinata, 5.2 millimetri ad Angrogna (Torino), nelle valli Pinerolesi, 4 a Piedicavallo (Biella), 2,8 a Viù (Torino) nelle valli di Lanzo.

Le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) confermano fino a questa sera piogge su gran parte della regione ma sempre deboli, pausa da domani mattina e nuovo peggioramento dalla serata. Venerdì sono previste le precipitazioni più consistenti, con un netto abbassamento della quota neve che oggi è compresa tra i 1.300 e i 1.500 metri di altitudine. (ANSA).