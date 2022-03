Medico No Vax arrestato, No Green pass chiedono liberazione

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Nuovo presidio di solidarietà, questa volta davanti al Palazzo di Giustizia di Torino, per Giuseppe Delicati, il medico No Vax di Borgaro arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di falso e omicidio colposo. Una cinquantina di No Green pass ne chiedono la liberazione, definendolo "un eroe martire delle istituzioni".

Secondo l'accusa il medico forniva ai pazienti esenzioni vaccinali anche se non c'erano i requisiti. Per quanto riguarda invece l'accusa di omicidio, l'ipotesi degli inquirenti è che abbia sconsigliato il ricovero a un anziano paziente poi deceduto per Covid. (ANSA).