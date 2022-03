I Super Eroi Marvel al Museo Egizio di Torino

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - L'antico Egitto incontra i Super Eroi Marvel. In occasione del debutto della serie Marvel Studios Moon Knight, disponibile in streaming a partire da oggi, il Museo Egizio lancia "Divinità e Super Eroi", una visita guidata ideata da un'egittologa del museo su misura per Disney+. Un percorso tematico della durata di un'ora, che coinvolge le più importanti sale del Museo, per scoprire i miti e le divinità dell'antico Egitto, alcuni dei quali presenti nella serie Marvel Studios Moon Knight.

La serie segue Steven Grant, tranquillo impiegato di un negozio di souvenir colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un'altra vita. Steven scopre di avere un Disturbo Dissociativo dell'Identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector; mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell'Egitto. (ANSA).