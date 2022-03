Holding Moda (Hind) apre nuovo showroom a Parigi

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Holding Moda, controllata di Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del Made in Italy consolida i rapporti con le maison francesi del lusso aprendo un nuovo showroom nel cuore di Parigi. Con un portafoglio clienti che annovera i più importanti brand del lusso a livello internazionale, infatti, Holding Moda è un polo di eccellenza attivo in tutti i segmenti della filiera italiana della moda, in cui opera con società partecipate, tra cui Uno Maglia (lavorazioni in jersey), Alex&Co. (capi di abbigliamento in pelle), Rbs (capispalla), Albachiara (abbigliamento leggero donna), Gab (pelletteria), Project (denim) e Valmor (calzature), per un fatturato consolidato di 125 milioni di euro nel 2021 e una manodopera specializzata di oltre 400 addetti.

"Il nuovo showroom rappresenta per Holding Moda un importante ponte con alcuni dei nostri principali interlocutori, vale a dire le grandi Maison del lusso francesi. Riteniamo che lo sviluppo di questo progetto possa portare grandi benefici al posizionamento di HModa, andando a rafforzare rapporti preesistenti già solidi e duraturi" commenta Giulio Guasco, amministratore delegato di Holding Moda. "Il potenziale di questa collaborazione consiste in un reciproco arricchimento.

Uno dei pilastri di Holding Moda è quello di supportare i giovani talenti in quanto fonte costante di creatività, ispirazione e innovazione. Come Holding, crediamo di poter trasmettere loro le nostre competenze e il valore del Made in Italy. Grazie a Xavier Romatet, Leyla Neri e a tutto il team Ifm, con il quale abbiamo instaurato un dialogo entusiasmante e produttivo che lascerà spazio a future collaborazioni e iniziative" spiega Claudio Rovere, fondatore e presidente di Hind. (ANSA).